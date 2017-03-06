Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Навальный зовет оппозицию на праймериз перед президентскими выборами

Политик Алексей Навальный предлагает оппозиционным силам организовать праймериз в преддверии выборов президента России, договариваться об объединении с политическими партиями он не намерен.

«Я считаю, что я ее (оппозицию — ИФ) уже объединил. Я объединяю людей. (…) Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — заявил он на пресс-конференции в Казани в воскресенье.

«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно, — добавил Навальный. — Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются».

О намерении принять участие в президентских выборах 2018 года Навальный объявил 13 декабря 2016 года.

Между тем 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела Навального приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в хищении денег предприятия «Кировлес».

После этого его адвокат Ольга Михайлова сообщила «Интерфаксу», что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании. Однако Навальный заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором.

5 марта оппозиционер открыл Казани свой избирательный штаб. Он стал шестым после Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и Уфы, в общей сложности оппозиционер намерен открыть 77 штабов.

Новости smi2.ru

  • Навальный приедет в Новосибирск на митинг Демократической коалиции (77)
  • Кремль назвал странными планы Навального по участию в выборах президента (40)
  • Четверо жителей Бердска получили удостоверения кандидатов в депутаты Заксобрания (7)
  • Фамилию кандидата в депутаты напечатали на 50-рублевках в Новосибирске (3)
  • Суд назначил дату рассмотрения дела оппозиционера Волкова о микрофоне Lifenews (2)
Навальный зовет оппозицию на праймериз перед президентскими выборами

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 06 марта 2017 г. [08:50]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска

Все новости

[16:50] Полезные группы Бердска в самой популярной социальной сети «ВКонтакте»

[16:45] За убийство зайца возбудили уголовное дело против жителя Новосибирской обла...

[16:35] Заработала 25 тыс. рублей на конкурсе лучший учитель Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 38%

06 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -3 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 22%, облачность: 63%

07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -2 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 10%, облачность: 79%

08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: