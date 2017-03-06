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Политик Алексей Навальный предлагает оппозиционным силам организовать праймериз в преддверии выборов президента России, договариваться об объединении с политическими партиями он не намерен.
«Я считаю, что я ее (оппозицию — ИФ) уже объединил. Я объединяю людей. (…) Попытка договориться с партийной номенклатурой заведомо ни к чему не приведет», — заявил он на пресс-конференции в Казани в воскресенье.
«Я предлагаю праймериз. Я готов участвовать в праймериз и с демократами, и с либералами, и с коммунистами, и с либерал-демократами, с кем угодно, — добавил Навальный. — Я не сомневаюсь, что эти праймериз выиграю, но, собственно, поэтому они праймериз и опасаются».
О намерении принять участие в президентских выборах 2018 года Навальный объявил 13 декабря 2016 года.
Между тем 8 февраля 2017 года Ленинский суд Кирова по итогам нового рассмотрения уголовного дела Навального приговорил его к пяти годам условно и штрафу в 500 тыс. рублей, признав его виновным в хищении денег предприятия «Кировлес».
После этого его адвокат Ольга Михайлова сообщила «Интерфаксу», что оппозиционер согласно законодательству о президентских выборах не сможет принять участие в предстоящей выборной кампании. Однако Навальный заявил, что оспорит в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться на президентских выборах в связи с вынесенным ему условным приговором.
5 марта оппозиционер открыл Казани свой избирательный штаб. Он стал шестым после Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и Уфы, в общей сложности оппозиционер намерен открыть 77 штабов.
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