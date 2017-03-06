4 марта Евгению Валериевичу Антонову исполнилось 39 лет. В жизни девочек крошечных и старух поседевших есть мужчина особенный — он любим и безгрешен! Он единственный в мире! Он заменит любого! И на жизни пунктире нет другого такого! Он не спит темной ночью, если ты заболеешь… Он помочь тебе хочет, раз сама не умеешь… Он тебя защитит и согреет любовью! Он с тобою грустит, и смеется с тобою! Учит точным наукам, рисовать помогает… И тебя он, хитрюгу, всей душой обожает! Он поддержит, научит, и подскажет умело… Твои страхи озвучит, саму сделает смелой! В светлых чувствах признаться он тебе помогает! С миром ростом сравняться он тебе предлагает! Как знаком его запах, и рубашка, и шляпа… Обниму и шепну: «Я люблю тебя, Папа!» Жена и дочь

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