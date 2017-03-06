Наткнулся случайно на вот такую статью. От знакомых и друзей — военных ещё в прошлом году слышал нечто подобное, но в СМИ встретил впервые, решил поделится и с читателями «Курьера».

Кем был Анатолий Сердюков для Армии?

Вот такое мнение… не первый раз встречающееся в СМИ: «Армия России была сохранена и модернизирована руками Анатолия Сердюкова Похоже, что грандиозная операция российских спецслужб по мистификации дикого Запада полностью удалась. Анатолий Сердюков разогнал грызшихся между собой генералов и заложил новую Армию, которую мы сейчас так сильно уважаем…

«Who Is Mister Serdyukov? (Кто Вы, мистер Сердюков?)»

Кем был Анатолий Сердюков для Армии? армия, история, политика, россия, факты Сегодня, когда модернизированные российские стратегические бомбардировщики, суперсовременные ракетные корабли и подводные лодки ведут прицельный огонь новейшими крылатыми ракетами «Калибр» и Х-101 по скоплениям террористов на территории Сирии, пришло, на мой взгляд, время взглянуть на события недавнего прошлого под иным углом зрения и беспристрастно оценить роль и значение некоторых ключевых персонажей.

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков был в этом прошлом почти единодушно заклеймён как махровый вредитель, самый некомпетентный в военных вопросах министр и, в конечно итоге, с позорной кличкой «табуреткин» был, под страшным давлением «общественного мнения», отправлен в позорную отставку.

Грешен – и я в ту пору сполна отдал дань подобным настроениям. Правда, всегда немного смущало то, что назначал Сердюкова на его должность ни кто иной, как весьма компетентный человек – Владимир Путин, да и звание Героя России как-то не очень вписывалось в инкриминируемый этому министру «развал вооружённых сил». А тут ещё Васильева со своими несметными бриллиантовыми сокровищами подвернулась. В общем, картинка сложилась вполне однозначная.

И хотя всё это время грызла мысль, что не мог Верховный так откровенно «лохануться» на важнейшем государственном поприще, никакой питательной почвы для развития этих сомнений в нечто более доказательное российские СМИ не давали, и фактических причин думать как-то иначе не было. В общем – за Сердюковым прочно закрепилась слава погромщика армии, которую всерьёз никто не оспаривает до сих. А сам «виновник» до сих пор молчит как рыба об лёд. Что согласитесь – довольно странно, учитывая тяжесть выдвинутых против него обществом обвинений.

Пришлось мне самому обращаться к фактической стороне событий и с их помощью попытаться понять – какую же, на самом деле, роль сыграл Сердюков в судьбе вооружённых сил России. И вот тут-то начали всплывать очень любопытные и явно не подпадающие под общепринятый стандарт отношения к этому персонажу, подробности. Для того, чтобы сложить паззл принципиально иным и, сегодня я в этом уверен, более корректным образом, понадобилось, всего лишь, найти верный алгоритм поиска. Вполне очевидно, что итоги работы любого государственного деятеля следует оценивать не по болтовне досужих «аналитиков» и даже не по его собственным заявлениям, мотивация которых может быть совсем не такой, как мы себе представляем, но сугубо по его реальным делам, которые поддаются вполне однозначной фиксации. Именно с таким мерилом мы и подошли к оценке министерской деятельности Анатолия Сердюкова. И вот что выяснилось.

Практически все современные образцы вооружений, которые сейчас составляют перспективную основу развития вооружённых сил России, были либо разработаны, либо законтрактованы, либо реально приняты на вооружение именно в тот период, когда министром обороны был этот якобы некомпетентный «табуреткин».

Кем был Анатолий Сердюков для Армии? армия, история, политика, россия, факты Какие ваши доказательства, спросите вы?

Ну что же, их есть у меня, как говорят в Одессе. Боюсь, что вы будете несколько утомлены их перечислением, но из песни слова не выкинешь. Итак, для начала зафиксируем, что А. Сердюков находился в должности министра обороны РФ с 15 февраля 2007 года по 6 ноября 2012 года. Запомните эти даты.

А теперь посмотрим на то, что в этот период времени происходило в оборонной сфере РФ, одним из ключевых руководителей которой он был: 1. В мае 2010 г. МО был подписан контракт на строительство 5 «малых ракетных кораблей» (фактически эсминцев) типа «Буян-М», которые представляют собой принципиально новый типа боевого корабля, вооружённого комплексом знаменитых ныне крылатых ракет «Калибр» 2. Сторожевые корабли (фрегаты) модернизированного проекта 11356М для Черноморского флота были начаты строительством по заказу минобороны 18.12.2010 г. 3. Фрегат дальней морской зоны проекта 22350 «Адмирал Горшков» (головной в серии) спущен на воду 29.10.2010 г. 4. Десантно-вертолётные корабли-доки типа «Мистраль» заказаны во Франции в 2010 г. 5. Стратегический бомбардировщик Ту-160. Нначало модернизации – 2008 г. 6. Дальний бомбардировщик Ту-22М3 – в феврале 2012 МО РФ заказало модернизацию 30 Ту-22М3 до версии Ту-22М3М 7. Многоцелевой истребитель Су-30 СМ. Первый полёт серийного самолёта 21.09.2012 г. Первый контракт минобороны на поставку ВВС партии этих самолётов – 2012 г. 8. Истребитель Су-35 . Первый полёт в 2008 г. Первый контракт МО РФ на поставку 48 Су-35 в войска – 18.08.2012 г. 9. ПАК ФА Т-50 – новейший истребитель 5-го поколения. Первый полёт – 29.01.2010 г. 10. Танк Т-14 «Армата». Разработка модели началась в 2009 г. по заказу МО РФ. 11. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». В ноябре 2011 г. завершены испытания «Искандер-М» с новым боевым оснащением. Одновременно начато развёртывание первой бригады ОТР «Искандер-М» (26 РБР. г. Луга) 12. Новейший зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» – принят на вооружение 28.04.2007 г. В том же году началось серийное производство 13. Модернизация тяжёлого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Формально – с 1999 г. Реально – только при А. Сердюкове – с конца 2008 г. 14. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения (АПРКСН) «Юрий Долгорукий». Спущен на воду 12.02.2008 г. 15. АПРКСН «Александр Невский». Спущен на воду 13.12.2010 г. 16. АПКРСН «Владимир Мономах». Спущен на воду 30.12.2012 г. 17. АПКРСН «Князь Владимир». Заложен 30.07.2012 г. 18. Атомная многоцелевая подводная лодка нового проекта К560 «Северодвинск». Спущена на воду 24. 06.2010 г. 19. АПЛ того же проекта «Казань» – заложена 24.07.2009 г. 20. Дизельная ракетная подводная лодка проекта 636.3 «Усовершенствованная Варшавянка» (головная в серии) заложена в августе 2010 г. В 2011 г. МО РФ подписан контракт на производство ещё 5 ДПЛ данного типа для ЧФ РФ. 21. 2012 г. Завершение испытаний первого боевого корабля оснащённого ракетным комплексом ЗМ-14 «Калибр» РК «Дагестан» 22. 2012 г. Завершение испытаний новейших крылатых ракет воздушного базирования Х-101/102 и объявление А. Сердюкова о готовности принять их на вооружение.

Думаю, что это далеко не полный перечень всех примеров всесторонней и глубокой модернизации российских вооружённых сил в тот период, когда министром обороны РФ был якобы некомпетентный Сердюков. Понятно, разумеется, что дело обороны такой огромной страны не является делом одного человека – это большой коллективный труд. Но роль в этом труде лица, занимающего ключевой военный пост, как минимум, не последняя. Даже, в казалось бы, непрямом заведовании МО РФ – оборонно-промышленном комплексе, практически ничего невозможно сделать или наоборот – не делать, без ведома Минобороны. Ведь именно министр обороны – центральная фигура при формировании гособоронзаказа и определении темпов и масштабов финансирования производства новых вооружений.

Даже указанный выше, далеко не полный, перечень выполненных при Сердюкове оборонных работ, даёт основания говорить о том, что этот министр, по меньшей мере, никак не был тормозом развития российских Вооружённых Сил. А если называть вещи своими именами и в их полном значении, то реально сделанное при этом человеке, фактически заложило основы дальнейшего развития оборонной мощи России на годы и десятилетия вперёд. Ведь всё, что реально делается сейчас, есть ни что иное как развитие и продолжение начатых тогда проектов и разработок. Более того, именно благодаря тому, что они были начаты именно в те годы, позволило России явить свою грозную боевую мощь в таком впечатляющем масштабе в ходе нынешнего ближневосточного конфликта.

Так почему же тогда деятельность Сердюкова была так негативно воспринята его современниками? Почему он был удостоен самых нелестных отзывов в прессе и, в конечном счёте, был вынужден с небывалым позором оставить свой пост?

Думаю, не уверен на 100%, но именно думаю, что всё это было… спланированной акцией. Российское руководство стремилось обеспечить максимально благоприятные международные условия для давно назревшего и максимально быстрого перевооружения армии. Для этого требовалось, по возможности, не привлекать пристальное внимание западных «партнёров» к идущим в стране процессам. Сделать это путём простого замалчивания было невозможно – это бы только стимулировало подозрения и активизацию западных разведок.

И тогда был придуман по сути гениальный ход с «бестолковым табуреткиным», который якобы всё только портит и тупо разваливает российские вооружённые силы. При этом, в прессе максимально тиражировались все его нелепые и порой явно надуманные «инициативы», типа сбора всех ВВС страны на восьми аэродромах и другие, в основном дутые, скандалы связанные с разного рода расформированиями частей и переносами штабов. В общем, создавалась весьма успокоительная для Запада картина какого-то хаотического процесса, имеющего общим знаменателем дальнейшую деградацию России.

А в это время, пока Сердюков старательно изображал из себя козла отпущения, в сфере реальной обороны страны шла незаметная широкой публике и, тем более загранице, планомерная и весьма результативная работа по преодолению того серьёзного отставания, которое возникло в результате провала 90-х годов. И когда эта работа была в основном выполнена, и процесс, что называется, пошёл, пришло время поменять и фигуру министра, который принял на себя основную моральную тяжесть этой небывалой спецоперации. Мавр, как говорится, сделал своё дело.

Сегодня об этом можно говорить уже совершенно открыто. Потому что тайное стало явным, Россия показала свои новые зубы во всём их великолепии. И порядком струхнувший Запад даже стал бормотать что-то совсем жалкое насчёт необходимости «сохранить технологический паритет с Россией»! Всё стало на свои места. Россия вернула себе статус мировой сверхдержавы. И Анатолий Сердюков, на самом деле один из тех, кому стоит сказать за это большое человеческое спасибо!

Источник: Fishki.net

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