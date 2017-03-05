Здравствуйте. Сегодня стала свидетельницей очень неприятного зрелища. С магазине удалено, общение продавщиц напоминает разборки рыночных торговок. И это при покупателях и без всякого стеснения.

Это, что осталось с памятных советских времен, когда хамство торговых работников было их неотъемлеым качеством, как пьянство сантехников и дворников? Печально.

Новости smi2.ru