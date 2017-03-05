Сегодня, 5 марта, в сети Интернет опубликовано видео, на котором дети прыгают в снег с высоты примерно третьего этажа заброшенного здания по улице Лесосечной в микрорайоне Нижняя Ельцовка в Советском районе, сообщает СК РФ по НСО. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту инициировано проведение доследственной проверки.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание данного здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Для проверки информации сотрудники отдела полиции № 10 «Советский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили адрес данного здания и выехали на место. В настоящее время полицейские проводят осмотр близлежащей территории, устанавливают собственника данного здания, доступность проникновения к нему посторонних, а также личности детей, совершавших прыжки. По результатам проведенной проверки сотрудниками ПДН будет приняты меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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