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Триумфально завершились для Новосибирской области VIII Всероссийские сельские спортивные игры. Команда новосибирцев показала лучшие результаты в нескольких номинация.
Прекрасно выступила спортивная семья из Сузунского района. Хорошие результаты показали тракторист и доярка из Чистозерного района. Несколько раз представители новосибирской команды поднимались на сцену бердского Дворца культуры «Родина», где вечером в воскресенье, 5 марта, поставили точку Всероссийским сельским играм, наградив победителей и призеров.
Команда Новосибирской области завоевала первое место в своей подгруппе — территорий с сельским населением свыше 600 тыс. человек. Ей же достался и главный приз игр-2017 — золотая медаль.
— Стыдно было проиграть у себя дома, — оценил итог механизатор из села Журавка Чистозерного района Игорь Петров, который выиграл в заездах трактористов.
Автор видео Анастасия Солодкова
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 марта 2017 г. [19:10]
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