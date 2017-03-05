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Прекрасно выступили гиревики

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

Прекрасно выступили за нашу область гиревики из Купино, вошедшие в тройку призёров соревнований.

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Прекрасно выступили гиревикиПрекрасно выступили гиревикиПрекрасно выступили гиревики

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 марта 2017 г. [18:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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Вероятность осадков: 8%, облачность: 38%

06 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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Облачно, ветер: южный
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07 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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08 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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