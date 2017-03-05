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Прекрасно выступили за нашу область гиревики из Купино, вошедшие в тройку призёров соревнований.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 марта 2017 г. [18:30]
[05-03] Разборки рыночных торговок
[05-03] Дети прыгают в снег с третьего этажа заброшенного здания в Новосибирске
[05-03] Абсолютную победу во Всероссийских сельских играх одержала команда Новосиби...
[05-03] Разборки рыночных торговок
[05-03] Дети прыгают в снег с третьего этажа заброшенного здания в Новосибирске
[05-03] Абсолютную победу во Всероссийских сельских играх одержала команда Новосиби...
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