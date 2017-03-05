Бердчанка Мария Куренкова на днях похоронила мужа. Но то, как ей пришлось вызволять из снежного плена тело умершего в дачном домике супруга, все еще наводит на нее ужас. Именно его, погибшего от сердечного приступа на заваленных снегом дачах, 26 февраля вывозили на санках, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Транспорт, кроме вездехода, проехать не мог.

58-летний Юрий Куренков скончался внезапно от остановки сердца. Он уже был пенсионером, поскольку всю свою жизнь проработал на Севере. Он не мог жить на 8 этаже в доме на ул. Горького, говорил, что ему там душно и тесно. Поэтому большую часть времени проводил на даче в СНТ «Вега-4», что в районе водозабора. Там ему было комфортнее. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» его вдова, в город он возвращался только на выходные.

Вот и накануне того рокового дня уехал в дачный домик. Обещал вернуться 25 февраля, в субботу. Но не появился. На звонки не отвечал. — Мы с ним 24 февраля в 10 часов вечера разговаривали. Говорил, что армейский биатлон, который в Сочи проходил, посмотрит и пойдет спать. И печку он не топил в это время, поэтому задохнуться не мог, — утверждает вдова.

Вечером 25-го на «Вегу-4» отправился его брат Сергей. Но пробиться не смог. Повторил попытку в воскресенье утром. По словам Марии Захаровны, именно он, пошел по бездорожью на лыжах, оставив машину перед нерасчищенной дорогой на трассе.

— Он увидел в окно, что Юрий Иванович лежит и не шевелится. И позвонил мне. Я позвонила спасателям, которые мне сказали, что будут советоваться с начальником. В полиции сказали: приходите, будем решать, ломайте двери и заходите в дом, — вспоминает Мария Куренкова.

Сергей монтировкой выломал окно дачного дома и увидел труп. Об этом вдова тоже сообщила в МЧС. Марии Захаровне, как рассказала она «Курьер. Среда. Бердск», пришлось более 3 км идти пешком вместе с участковым полиции идти пешком до дачного домика. — Полицейская машина завязла, «скорая» тоже осталась ждать на повороте — не проехать. Врач тоже пешком шла, чтобы констатировать смерть от инсульта.

Спасатели, говорит вдова, не взяли их с собой в вездеход: — Вывозили его (тело умершего — прим. ред.) на пластмассовых 2-метровых санках — к вездеходу прицепили. Я спасателям карабин дала, чтобы санки прицепить. У них не было. Его тащили в объезд километра 4. У «Марьиного лога» уже ждал катафалк. А потом вездеход МЧС за «скорой» вернулся, потому что она тоже застряла.

Дачники сложились по 6000 рублей и расчистили дорогу до асфальта. Но, по словам Марии Захаровны, карманы никто не чистил «и не собирается». — Дорога от общества до водозаборной дороги прочищена. Это по муниципальной дороге нельзя проехать, а между участками все прочищено. Участковый шел в ботиночках и не набрал, — констатирует Мария Куренкова.

Вся «спасательная операция» длилась несколько часов — с 8.30 до часу дня. Эту страшную картину со слезами на глазах наблюдали бердчане, постоянно живущие на дачах. Тот вопиющий случай, когда к умершему человеку полдня невозможно было добраться, стал последней каплей для дачников.

Они пригрозили провести митинг под окнами бердской мэрии. И смогли заставить власть обратить на них внимание, искать способ освобождать от снега единственную дорогу в город. Руководитель бердского управления ЖКХ Владимир Захаров 2 марта пообещал предусмотреть в бюджете деньги на зимнее содержание дороги, которая связывает два десятка дачных обществ с «большой землей», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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