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2 марта Центр спортивной подготовки Новосибирской области провел закупку на проживание спортсменов — участников Всероссийских сельских игр в Бердске. Единственный поставщиком услуги стал бердский оздоровительный имени В. Дубинина.
За проживание гостей со 2 по 6 марта областной Центр заплатил лагерю, как сказано в документах госзакупки, 138 600 рублей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», спортсмены из 58 регионов России, приехавшие на VIII Всероссийские сельские спортивные игры, разместились по всему городу. Живут они в спортивных гостиницах (на «Зеленом острове», на Веге», в «Зима-Лето») и в лагерях «Юбилейном» и им. Дубинина.
Всего на соревнования съехалось около 1500 человек, в том числе судьи, тренеры и врачи. В каждой команде 10-15 человек.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в городском отделе физкультуры и спорта, некоторые команды и спортсмены, не завоевавшие призовых мест, уже уезжают, не дожидаясь официального закрытия, которое намечено на вечер сегодня, 5 марта. В 18.00 в ДК «Родина» состоится награждение победителей в командном зачете.
Официальный выезд и закрытие игр — 6 марта.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 марта 2017 г. [15:25]
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