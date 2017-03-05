Следственным управлением проводятся доследственные проверки по фактам пожаров в Новосибирске, в результате которых погибли люди, сообщила в воскресенье, 5 марта, старший помощник руководителя следственного регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

— Ежедневно в Новосибирской области происходят возгорания жилых домов и помещений, из-за которых не редко погибают люди. Причинами некоторых пожаров становится неисправная проводка, и другие технические неисправности, но часто возгорание происходит из-за человеческой беспечности, — подчеркнула Кулешова.

Большая часть населения, по ее словам, пренебрегая правилами пожарной безопасности, создает угрозу своему здоровью и жизни окружающих.

Так, в ночь на 4 марта в СНТ «Садовод-Мичуринец» в Дзержинском районе Новосибирска при тушении пожара одного из домов обнаружено тело мужчины 1966 года рождения. По предварительным данным следствия, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Накануне трагедии мужчина употреблял спиртные напитки.

Ночью 5 марта тоже в Дзержинском районе после тушения пожара в одном из частных домов по улице Воронежской обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. По данным следствия, потерпевший неоднократно пренебрегал мерами противопожарной безопасности. Накануне трагедии мужчина употреблял спиртные напитки. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводятся доследственные проверки. По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

— Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в очередной раз обращается к жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности и напоминает, что правильное использование бытовых приборов, исправного печного отопления и осторожное обращение с огнем может сохранить здоровье и жизнь вам и вашим близким, — напомнила Анастасия Кулешова.

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