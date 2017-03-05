Психически больной пациент напал на врача-психиатра в поликлинике №1 Бердска 28 февраля. Из ряда вон выходящий случай произошел в кабинете доктора. Как рассказал «Курьер . Среда. Бердск» главный врач горбольницы Юрий Краморов, человек пришел на прием к врачу, но неожиданно начал проявлять агрессию и напал на женщину в белом халате.

— К сожалению, у психиатра разные больные бывают, — констатировал Юрий Николаевич. — Он ударил ее, и все.

По его словам, пострадавший доктор — опытный, с многолетним стажем. Каков диагноз и возраст буйного пациента главврач не стал распространяться.

— На моем веку такое первый раз произошло, — рассказал Краморов. — Врачу пришлось брать больничный. Сразу вызвали полицию.

Полицейские начали доследственную проверку по вопиющему случаю. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского отдела МВД Роман Молодавский, уже 9 марта станут известны ее результаты. По итогам проверки станет понятно — будет ли возбуждено уголовное дело.

Возможно, проверку продлят на срок до 30 дней, если понадобятся дополнительные экспертизы. Кроме того, многое зависит от тяжести причиненного доктору вреда здоровью. Она еще не вышла на работу с больничного, но выздоравливает.

С учетом специфики работы горбольницы, в кабинетах установлены тревожные кнопки.

— Сработала тревожная кнопка. Территориальное подразделение Росгвардии выехали и задержали буйного пациента. Приехала полиция. Отвезли его в психиатрическую больницу. Мы начали дальше разбираться. Сейчас идет доследственная проверка, — уточнил Роман Михайлович.

По информации из ЦГБ, пострадал единственный в Бердске врач-психиатр, ведущий прием в поликлинике. На время больничного город остался без доктора.

Нападения на врача именно в кабинете больницы — это беспрецедентный случай для Бердска. Нередко агрессии со стороны пациентов подвергаются медики скорой помощи. По полицейской и медицинской статистике, как правило, буйно ведут себя люди в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Каждый такой случай считается ЧП и расследуется. Тем временем в Госдуме обсуждается ужесточение закона о нападении на врачей, как на людей «при исполнении». Обсуждают наказывать нападающих на медиков вплоть до пожизненного лишения свободы.

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