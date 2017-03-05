Музыканты популярной в 90-х годах английской группы Bad Boys Blue после концерта в Новосибирске попали в ДТП по дороге в следующий пункт турне — Томск. 59-летний солист Джон МакИнерни получил перелом, ему понадобилась помощь врачей.

«4 марта в 11:20 водитель автомобиля Lexus двигался по трассе Р-255 со стороны Новосибирска и на 129-м км совершил столкновение с попутно двигавшимся и остановившимся автомобилем Volvo с полуприцепом. В ДТП пострадал пассажир Lexus 1957 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и отпустили», — сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Всего, по данным МВД, в Lexus находились четыре человека, включая водителя. Личность пассажиров и пострадавшего в полиции не раскрывают, однако источник ТАСС в правоохранительных органах региона подтвердил агентству, что медицинская помощь понадобилась именно Джону МакИнерни.

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