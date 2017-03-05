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Трактористы-дрифтеры со всей России гоняли в центре Бердска

В воскресенье, 5 марта, — последний день соревнований Всероссийских сельских игр, которые проходят в Бердске. В течение дня еще пройдут соревнования на бердских спортивных площадках: шахматы, гиревой спорт, лыжи, силовая гимнастика, мини-футбол, эстафеты спортивных семей.

Одни из самых зрелищных состязаний прошли накануне. На главной площади Бердска соревновались трактористы. Им нужно было подцепить груз, проехать дистанцию и поставить груз на место с максимальной точностью. При этом учитывалась скорость, траектория проезда и соблюдение техники безопасности.

Чем менее точно груз попал в «мишень», тем больше штрафных секунд прибавлялось к результату. Не у всех получалось точно и быстро. Кто-то долго не мог подцепить груз, кто-то его терял по дороге, кто-то вообще отказался стартовать. Каждый заезд длится примерно 3 минуты. Скорость трактора — 40-42 км в час.

Автор видео Анастасия Солодкова

30-летний тракторист из поселка Кумены Кировской области Владимир Коротаев легко справился с заданием. Говорит, каждый день на работе ему приходится проделывать «соревновательные упражнения», только не на скорость. Он приехал в Бердск как победитель региональной сельской спартакиады.

Владимир не рассчитывает на победу в личном первенстве, поскольку в лыжных гонках показал лишь 36-й результат. Готов отыграться 5 марта при подтягивании. Но, говорит, в лидеры уже не выбьется.

— Лыжи — не мой конек. Наша команда, думаю, займет строчку в середине турнирной таблицы. Очень серьезные соперники, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир, затруднившись назвать фаворитов Всероссийских сельских игр.

По мнению представителе команды Новосибирской области, сильное представительство на играх у Алтайского края.

Механизатор Игорь Петров из села Журавка Чистозерного района, отстаивал честь Новосибирской области на всероссийских соревнованиях. Он остался не очень доволен своим результатом. Говорит, сказалось волнение.

— Хотелось пробиться в восьмерку. На на старте долго цеплял груз — волновался. Дрожали руки, и рулевое колесо не слушалось, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» на финише Игорь. Он с 2011 года работает на тракторе и не считает себя в профессии новичком. — Мне было несложно, только переволновался.

По его словам, до финала дошли все сильные. У всех примерно одинаковые умения и навыки. Но судьбу первого места решит, по его мнению, психологическая подготовка.

Новосибирец Игорь Петров в лыжных гонках был 13-й. Оценивает такой результат на «хорошо». Надеется, что не подведет команду и при подтягивании 5 марта.

Поскольку Игорь представляет команду — хозяйку турнира, за него очень активно болели зрители, пришедшую на главную площадь Бердска.

Автор видео Анастасия Солодкова

Вечером в воскресенье на площади Горького наградят победителей Всероссийских сельских игр в личном зачете о всем представленным в программе видам спорта. А позже состоится церемония закрытия сельской «олимпиады». Именно тогда (5 марта в 18.00 в бердском ДК «Родина) назовут команды-победительницы.

Новости smi2.ru

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Трактористы-дрифтеры со всей России гоняли в центре Бердска

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 05 марта 2017 г. [12:15]

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