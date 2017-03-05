Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал инициативу создания экспертных советов, которые будут оценивать произведения искусства на оскорбление чувств граждан. По его словам, в такой совет могли бы войти представители Агентства по делам национальностей, Минкультуры и Российской академии наук, пишет RNS.

Идея создания экспертных советов обсуждалась на заседании Общественного совета при Министерстве культуры.

«Конечно, невозможно воссоздать систему, которая бы цензурировала произведения, но нужно сделать так, чтобы создатель того или иного произведения, если он сомневается, может ли его произведение кого-либо обидеть, мог бы обратиться к некому экспертному совету. Эта идея, которую я поддерживаю, также обсуждалась на совете (Общественный совет при Министерстве культуры — RNS). В этот совет могли бы войти эксперты в разных областях, в том числе и представители различных религиозных конфессий», – рассказал в интервью RNS Толстой.

Он отметил, что в экспертные советы могли бы войти представители Агентства по делам национальностей, Минкультуры и РАН.

«Есть масса органов, которые могли бы призвать специалистов: это и Агентство по делам национальностей, и Министерство культуры, и Российская академия наук», – сказал вице-спикер Госдумы.

Толстой подчеркнул, что восстановить цензуру в России невозможно, и, по его мнению, экспертные советы не должны иметь право превентивного просмотра произведений искусства.

«Всё, что касается оскорблений чувств верующих, оскорблений по национальному признаку, — это очень деликатная сфера. Я думаю, что восстановить цензуру невозможно. И я точно против того, чтобы экспертные советы имели право превентивного просмотра», – добавил он.

По мнению вице-спикера Госдумы, создатели произведений искусства должны самостоятельно оценивать степень общественного принятия или непринятия творения.

«Сам художник должен понимать рамки, в которых он находится, и степень общественного принятия или непринятия того или иного художественного заявления, я сейчас имею в виду фильм как художественное высказывание. Конечно, создатели фильма «Матильда» не думали кого-то обидеть, но они просто вообще не принимали во внимание, что Николай II является святым. Если бы они снимали фильм о Сергии Радонежском, я вас уверяю, степень осторожности в трактовках была бы другой», – сказал Толстой.

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