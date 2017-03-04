По мнению главы правительства России Дмитрия Медведева, российская экономика вошла в стадию роста. Премьер заявил, что «погода в экономике меняется», а ее падение закончилось, пишет РБК.

Российская экономика преодолела период падения и вошла в стадию роста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, в 2017 году экономика страны продемонстрирует европейские темпы роста, но правительство нацелено на рост выше среднемировых показателей.

«Погода в экономике меняется. Совершенно очевидно, что наша экономика вошла, пока еще, может, не так уверенно, но все-таки в стадию роста. Падение закончилось. В этом году мы ожидаем роста экономики в пределах от 1 до 2%. Это уже очень неплохо, потому что это, по сути, европейский уровень роста, хотя хотелось бы больше. И та программа, которую мы сейчас готовим, — план действий правительства до 2025 года, нацелен именно на трех- и более процентный рост нашей экономики с тем, чтобы перекрыть мировые цифры по росту», — сказал Медведев в интервью «Вести в субботу» (цитата по ТАСС).

«Очень важно то, что мы все-таки сумели совладать с инфляцией. Еще в какой-то относительно недавний момент казалось, что инфляция снова разбушевалась после девальвации рубля», — добавил премьер-министр.

В конце февраля в ходе выступления на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи Медведев называл три главных направления плана по повышению роста российской экономики.

Тогда премьер назвал главными задачами создание устойчивой среды, повышение эффективности труда и создание инфраструктуры для внедрения цифровой экономики. «Это еще не решение, но это то, что в любом случае в плане должно быть», — подчеркнул премьер.

Как пояснил тогда Медведев, устойчивая среда — это комплекс мер, который направлен на обеспечение стабильности макроэкономической динамики и стабильности ведения бизнеса, в том числе устойчивость систем налоговых и неналоговых платежей, тарифов естественных монополий, принципов контрольно-надзорной деятельности и мер госрегулирования и господдержки. «Понятные правила — один из ключевых моментов принятия инвестиционных решений», — отметил он.

Кроме того, ближайшие пять лет, предупредил Медведев, будут непростыми для рынка труда, где образовался дефицит квалифицированных рабочих рук. Третьим направлением работы глава правительства назвал создание правовой и физической инфраструктуры для перехода к цифровой экономике.

Тогда же министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что его ведомство ​готовит обновленную редакцию прогноза развития экономики страны на 2017 год, которая предполагает ускорение роста ВВП до 2% в год. «Наш обновленный прогноз будет готов в конце марта, текущие ожидания, которые у нас есть, это рост около 2%. То есть мы ожидаем очень хорошую динамику по экономике, мы видим, как активность повышается», — сказал тогда Орешкин.

Действующий прогноз МЭР, подготовленный при министре Алексее Улюкаеве, включает в себя базовый сценарий, согласно которому объем ВВП в 2017 году при сохранении среднегодовой цены на нефть в районе $40 за баррель вырастет на 0,6%.​

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