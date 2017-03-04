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Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью на канале «ЦарьградТВ» заявила, что в Крыму замироточил бюст императора Николая II, который был установлен у часовни недалеко от здания прокуратуры полуострова. По ее словам, это «чудо не объяснят ученые».

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе решил не комментировать её слова, пишет радиостанция «Говорит Москва».

«Можете сказать, что мы отказались (комментировать — Прим.«ГМ»)», — сообщил Кипшидзе, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».

Между тем, как рассказала Наталья Поклонская, к бюсту Николая II в Крыму приходят люди с больными детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились». Она также выразила уверенность в том, что семья императора Николая погибла «для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой».

Новости smi2.ru

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Поклонская: в Крыму замироточил бюст императора Николая II

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [17:50]

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