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Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в интервью на канале «ЦарьградТВ» заявила, что в Крыму замироточил бюст императора Николая II, который был установлен у часовни недалеко от здания прокуратуры полуострова. По ее словам, это «чудо не объяснят ученые».
В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе решил не комментировать её слова, пишет радиостанция «Говорит Москва».
«Можете сказать, что мы отказались (комментировать — Прим.«ГМ»)», — сообщил Кипшидзе, отвечая на вопрос радиостанции «Говорит Москва».
Между тем, как рассказала Наталья Поклонская, к бюсту Николая II в Крыму приходят люди с больными детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились». Она также выразила уверенность в том, что семья императора Николая погибла «для того, чтобы мы сделали Россию процветающей и великой».
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [17:50]
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