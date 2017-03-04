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Der Spiegel: на обложке Трамп с лицом Путина

Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку своего нового выпуска портрет президента США Дональда Трампа с лицом человека, похожего на российского лидера Владимира Путина, пишет РБК.

«Дважды правитель», — говорится в заголовке в нижней части изображения. «Сколько Путина в Трампе?» — также отмечается в надписи на обложке.

В номере опубликована статья под названием «Русский вопрос». Речь в материале идет о «российском вмешательстве в избирательную кампанию в США». Как отмечается в статье, отношения Владимира Путина с Западом могут «усложниться», потому что «теперь даже европейские политики ожидают кибератак на выборах».

Последний выпуск Der Spiegel, как уточнили представители издания, с 4 марта поступил в продажу. С этого же дня он доступен для скачивания на сайте журнала.

Ранее, 24 февраля, The New Yorker анонсировал выпуск следующего номера журнала, название которого на обложке будет будет написано кириллицей («The Нью-Йоркер»). Кроме того, на картинке издания будет изображен человек, похожий на президента России, который через монокль разглядывает мотылька. В последнем читатель может узнать Дональда Трампа.

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Der Spiegel: на обложке Трамп с лицом Путина

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [17:30]

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