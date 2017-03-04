Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, в 13:40 в доме №95 на ул. Красная Сибирь, 95 произошел пожар в 2- комнатной квартире, расположенной на 4-м этаже 6-этажного жилого дома.

В результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи, мебель и оргтехника.

В 13:49 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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