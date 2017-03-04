Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске

Пожар в одном из многоквартирных домов Микрорайона Бердска случился в пятницу, 3 марта.

Как сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области, в 13:40 в доме №95  на ул. Красная Сибирь, 95 произошел пожар в 2- комнатной квартире, расположенной на 4-м этаже 6-этажного жилого дома.

В результате пожара в комнате огнем повреждены домашние вещи, мебель и оргтехника.

В 13:49 пожар ликвидирован. В тушении было задействовано 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

Новости smi2.ru

  • Стройматериалы и мусор сгоревшего в Бердске магазина «Уют» изучают областные эксперты (7)
  • Дополнительно расследуют причины сильного пожара в мебельном магазине Бердска (5)
  • Видео: Горит мебельный магазин «Уют» возле вокзала в Бердске. Трассу М-52 перекрыли (70)
  • В Бердске из-за удлинителя в общежитии загорелись диван и обои (9)
  • Энергетики меняют оборудование на сгоревшей подстанции в Бердске (видео) (22)
Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [16:15]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:15] Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске

[15:30] 4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса

[14:40] Я разучился считать деньги?

Все новости

[16:15] Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске

[15:30] 4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса

[14:40] Я разучился считать деньги?


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

05 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
Вероятность осадков: 8%, облачность: 38%

06 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: