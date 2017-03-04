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4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса

Российские власти рассматривают возможность экспорта части государственных запасов зерна общим объемом около 4 млн тонн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в агропромышленном секторе, пишет RNS.

Соответствующее решение может быть принято с целью освобождения имеющихся хранилищ зерна пере новым урожаем. Нынешние хранилища оказались переполнены после рекордного зернового урожая прошлого года. В 2016 году в России было собрано порядка 121 млн тонн зерновых культур.

Помимо этого, Минсельхоз, по данным агентства, добивается от правительства разрешения на экспорт из госзапасом до 500 тыс. тонн. Официальный представитель ведомства не стал комментировать агентству эту ситуацию.

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4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [15:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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