Отремонтировали зарядное устройство «Катунь-510″. Отношение предупредительно-вежливое: пожалуйста, вот квитанция, как отремонтируем, обязательно позвоним.

Взяли: за диагностику 400р, за ремонт 500р, за полевой транзистор 350р (ST13007D) Итого: 1250р. За найти и выкусить один (!) транзистор и впаять новый. И на работу никакой гарантии.

Вот сижу и думаю: то ли ремонтники обор зели, то ли я разучился считать деньги. На «Алиэкспресс» за 1208 р можно заказать 10 ампер в алюминиевом корпусе, импульсный автомобильный зарядник, НОВЫЙ.

Совет: внимательно ознакомьтесь с ценами. Может, купить новый, и с гарантией.

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