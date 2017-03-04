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Я разучился считать деньги?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Сергей:

Отремонтировали зарядное устройство «Катунь-510″. Отношение предупредительно-вежливое: пожалуйста, вот квитанция, как отремонтируем, обязательно позвоним.

Взяли: за диагностику 400р, за ремонт 500р, за полевой транзистор 350р (ST13007D) Итого: 1250р. За найти и выкусить один (!) транзистор и впаять новый. И на работу никакой гарантии.

Вот сижу и думаю: то ли ремонтники обор зели, то ли я разучился считать деньги. На «Алиэкспресс» за 1208 р можно заказать 10 ампер в алюминиевом корпусе, импульсный автомобильный зарядник, НОВЫЙ.

Совет: внимательно ознакомьтесь с ценами. Может, купить новый, и с гарантией.

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [14:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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[14:40] Я разучился считать деньги?


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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

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Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

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