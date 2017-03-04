USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Отремонтировали зарядное устройство «Катунь-510″. Отношение предупредительно-вежливое: пожалуйста, вот квитанция, как отремонтируем, обязательно позвоним.
Взяли: за диагностику 400р, за ремонт 500р, за полевой транзистор 350р (ST13007D) Итого: 1250р. За найти и выкусить один (!) транзистор и впаять новый. И на работу никакой гарантии.
Вот сижу и думаю: то ли ремонтники обор зели, то ли я разучился считать деньги. На «Алиэкспресс» за 1208 р можно заказать 10 ампер в алюминиевом корпусе, импульсный автомобильный зарядник, НОВЫЙ.
Совет: внимательно ознакомьтесь с ценами. Может, купить новый, и с гарантией.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [14:40]
[16:15] Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске
[15:30] 4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса
[14:40] Я разучился считать деньги?
[16:15] Выгорела комната в квартире 6-этажного дома в Бердске
[15:30] 4 млн тонн зерна может продать Россия из госзапаса
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.
Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный