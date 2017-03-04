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Озеро канализационных стоков

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Vera:

Журчат ручьи…

Из канализации около дома по адресу ул, Звездная, 6 вытекает вода (а, может, вовсе и не вода). Первый раз это произошло перед новогодними праздниками. Тогда от небольшого зловонного ручейка растаял снег. Коммунальные службы ничего не предприняли (видимо, были заняты подготовкой к праздникам и выходным).

После праздников в оттепель это случилось повторно, но на этот раз ручей был больше, и от него в снегу на дороге образовался провал, в котором даже однажды застряла машина, провалившись колесом. Дворник закидал все снегом.

В следующий раз, когда вода растопила этот снег, стало еще теплее и все опять засыпали снегом. Этот «лайфхак» не сработал — было уже намного теплее и все быстро растаяло. Сегодня, выглянув в окно, наблюдаю такую картину — приличного размера озерцо, которое увеличивается в размерах. Могу представить, какой там стоит запах…

Но ничего так и не предпринимается… Выходные же…

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Озеро канализационных стоков

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [14:35]

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Снег, ветер: южный
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