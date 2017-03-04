Помните, 17 лет назад на Давосском форуме прозвучал знаменитый вопрос: «Ху из мистер Путин?». За все эти годы мировое сообщество так и не получило ответ на этот вопрос. Зато как «чёрт из табакерки» на мировую политическую сцену «выскочил» другой персонаж, Дональд Трамп. И вот сегодня в мировой повестке стоит разгадка другого вопроса: «Who is, Mr Trump?».

Каких-то полгода назад никто и не верил в победу Трампа на президентских выборах в США. Чего греха таить, я и сам в то время в субботних посиделках с актуальной в те дни темой «Хрен редьки не слаще», сравнивая Трампа и Клинтон, поставил на победу последней.

Но вопреки всему президентом стал Дональд Трамп. Помните, как это восприняли в нашей Госдуме? Депутаты аплодировали стоя. Будто Трамп стал президентом России.

Почему-то в Думе считали, что Трамп пророссийский президент. Им и в голову тогда не приходило, что он, прежде всего проамериканский президент. Но что взять с сегодняшней думы кроме анализов? Зато самый «дефективный» менеджер современности Анатолий Борисович от выбора американцев пришел в дикий ужас и до сих пор пребывает в ступоре.

А вот весь мир с тех пор гадает: Who is, мистер Трамп?

Как так получилось, что человек, которого всей мощью американских, да и мировых СМИ, гнобили и закидывали грязью, без стеснения называли воинствующим дилетантом и изоляционистом, а он взял, и победил у представительницы мировой элиты либералов-глобалистов, которые правят миром, по крайней мере, последние 50 лет?

Хотя сейчас это уже и не важно. Важно то, чего же ждать от нового президента, сможет ли он изменить этот мир? Самый главный вопрос для нас сегодня — что ждать России от его действий? Судя по первому месяцу работы Трампа на этом посту, пока вопросов гораздо больше, чем предполагалось. Да и давление на него, со стороны тех же ястребов и глобалистов оказывается колоссальное. Еще неизвестно, усидит ли он президентом до конца срока. Но подвижки уже пошли.

Трамп, безусловно, калач тёртый, да и трусом его назвать никак нельзя. Он несколько раз проходил процедуру личного банкротства, но всегда находил способ решить все свои проблемы. Он по натуре скорее боец. Потому он будет настойчиво гнать свою линию, а именно фундаментально менять американскую политику. Как внешнюю, так и внутреннюю.

Что касается России, то, судя по всему, Трамп не считает нас врагами. А это уже для нас неплохо. Но в тоже время он, несмотря на большие надежды наших высших политиков, не включил пока Россию в список своих приоритетов. И с Путиным он поговорил по телефону лишь через неделю после своей победы, и лишь после того, как пообщался с лидерами Египта, Ирландии, Мексики, Израиля, Турции, Индии, Японии, Австралии и Южной Кореи.

Личная встреча лидеров США и России пока даже и не готовится. Трамп, конечно же, понимает, что Россия является военной и ядерной супердержавой, но в то же время, как бизнесмен, он отлично знает место России в экономике. Это менее 2% мировой экономики и всего лишь 1% внешней торговли США. Более чем скромно.

Как человек, Трамп человек с неустойчивым и скверным характером. Ему ничего не стоит кого-то прилюдно оскорбить, и он как ребёнок ведётся на всякие провокации. Очень многие, прежде всего в Америке, считают его шутом и плохим парнем. Но то, что он не слабак, и что он знает почём фунт лиха, уверены почти все.

В тоже время Трамп реалист и прожженный прагматик. И вот со всеми этими качествами он уже изменил Америку и оказал сильнейшее влияние на политическую картину в США. А также основательно тряхнул весь мир. И то ли еще будет!

Не думаю, что наши дипломаты и высшие политики не в курсе всего этого. Эйфория от его победы прошла. И потому они в любом случае будут выстраивать отношения с ним довольно аккуратно. Учитывая все его слабые и сильные стороны.

Если сравнивать Трампа с Обамой, то, судя по всему, Трамп более здравомыслящий человек. Потому есть надежда на то, что взаимоотношения двух стран нормализуются. А там глядишь, и наша жизнь наконец-то станет нормальной.

Все же помнят шутки про то, что это Обама был виноват во всех наших бедах. И то, что цены повышаются, и то, что в подъездах у нас гадят. А если учитывать, то, что недавно Дональд Трамп говорил в Конгрессе США, а именно: «Нам нужен мир, во что бы то ни стало», то есть надежда, что, и миру, и нам не придёт этот ужасный «кирдык».

Будем жить…

Фейк-фото с сайта bigpicture

Источник: ЖЖ

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