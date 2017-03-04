«Корова — это боевая машина, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны», — гласит надпись на баннере в фотозоне ДК «Родина» Бердска. Сегодня, 4 марта, здесь соревнуются лучшие дояры и доярки страны — в рамках всероссийских Сельских игр. 48 женщин и 33 мужчины на скорость собирают и разбирают доильные аппараты.

Операторы доильных аппаратов ежедневно обслуживают 50-80 коров. Доить приходится иногда по три раза в день. Чтобы присоединить аппарат к вымени, нужна высокая концентрация, сила и выдержка. Поэтому дояра считают сборку-разборку установок настоящим видом спорта.

Но спорт этот очень специфический. Штангист не гладит блины перед поднятием, а футболист вряд ли разговаривает с мячом. А в профессии дояра любовь к своему «спортивному снаряду» — корове — очень важна. Без уважения к животному в этом деле ничего не добиться.

— Я преклоняюсь перед специалистами нашей области. Очень много зависит от вас. С какой любовью вы подходите к корове! Я понимаю, чтобы секунды выиграть на трассе два-три километра — можно потренироваться год или полтора и достичь этого. Чтобы достичь результатов в доении, нужно посвятить этому всю жизнь, — отметил в приветственном слове перед началом соревнований губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Рано утром вставать, шлепать по грязи и навозу, слушать протяжные мычание… Многим такой образ жизни кажется невыносимым. Но влюбленные в свою профессию дояры и доярки уже и не могут помыслить иной судьбы.

— Мы своих коров не то, что по морде, а по заду узнаем, — шутят операторы.

Автор видео Ксения Горелова

Однако сегодня доярам пришлось иметь дело с пластмассовыми буренками. Три макета в натуральную величину завезли в ДК «Родина» накануне. Каждую коровку нарядили в венок из цветов. Поистине много повидала сцена дворца культуры, но такой реквизит установлен на ней впервые.

После торжественного открытия с песнями и танцами жюри дало старт соревнованиям. На сцену вызывали по три участника. Каждому нужно разобрать и собрать доильный аппарат как можно быстрее. Нормативным временем считается 5 минут 30 секунд. Но многие спортсмены показали результаты куда выше этого.

Болельщиков в зале не так уж и много, но напряжение и спортивный азарт все равно ощущался. Наблюдать за этим зрелищем действительно очень интересно. Вот доярки умело откручивают крышку от бидона, вот с силой натягивают резиновые «чулки» на металлические соски аппарата, а вот подносят уже собранный аппарат к животному.

Доильные установки для конкурса привезли из Сузуна. Главный сузунский зоотехник Юрий Богатченко говорит, что собрать-разобрать аппарат еще полбеды. Настоящее искусство — надеть его на вымя.

— Чтобы не было мастита, нужно регулировать подтяжки, чтобы не давили на соски. Доярки — это как человек у станка. Только человек у станка работает с мертвым материалом, а дояры работают с живым. Нужно обеспечить комфортные условия для коровы… Мы же все любим комфорт…

Пока журналистам объясняют премудрости доения, на сцене в поте лица подчиняют себе аппараты мужчины и женщины разных возрастов и квалификаций. Вера Борисова из Ульяновской области работает с коровами с 2013 года. В своем зачете она финишировала второй.

— По ощущениям, вы знаете, шланги новые, а вот соски уже старые. Некоторые прямо уже треснутые — чуть-чуть, и могут порваться, — делится впечатлениями доярка.

В коровнике, где трудится Борисова, стоит немного другая установка, обращаться с которой проще. Но и с таким аппаратом, как на играх, Вере Викторовне приходилось сталкиваться не раз. Доярка признается, что соревнования оказались сложнее, чем она предполагала.

Состязания продолжатся до самого вечера. В это же время на площади Горького соревнуются механизаторы. Завтра, 5 марта, Сельские игры закроются.

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