Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий и замминистра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев приветствовали 4 марта участников всероссийских зимних Сельских игр в Бердске. Сегодня, напомним, в мастерстве соревнуются дояры и механизаторы. Чиновники рассказали, как обстоят дела с сельским хозяйством в стране и в регионе.

— Сегодня агропромышленный комплекс динамично развивается. Мы сегодня имеем очень высокие результаты. Впервые за многие года президент Владимир Владимирович Путин выделил агропромышленный комплекс в отдельную строку. Сегодня наши результаты по экспорту превысили военный промышленный комплекс, — подчеркнул в своем выступлении Иван Вячеславович.

Особое внимание уделяется животноводству, рассказал замглавы Минсельхоза. Правительство поддерживает строительство новых молочных комплексов. Кроме того, достаточно большое финансирование выделяется на развитие сел: строительство дорог, жилья, медпунктов и школ в сельских территориях.

— Все это очень важно для того, чтобы мы не растеряли динамику, чтобы мы возродили то высокое звание, которое Россия всегда имела. Высочайшее звание — аграрная держава. Для того, чтобы это было в комплексе, правильно, все это зависит от людей — от высокопрофессиональных людей, которые, повторюсь, выполняют свой долг, — отметил Лебедев.

По словам Ивана Вячеславовича, в ходе делового визита в регион обсуждается и финансовая составляющего сельского хозяйства. Сейчас вводится новая система кредитования и субсидирования для поддержки аграрных комплексов. Как именно она действует, разъяснили представителям регионов.

О важности развития агрокомплекса сказал и Владимир Городецкий. Сегодня в Новосибирской области меняются технологии кормоприготовления и ухода за крупным рогатым скотом. Внедрение новинок дает свои результаты.

— 660 000 тонн молока — это наш вклад в молочный каравай всей России, — с гордостью привел цифры Владимир Филиппович. — 2,3 млн тонн зерна — это тоже наш вклад. В сибирских условиях это дорогого стоит. Это труд людей прежде всего. (…) Я думаю, тот указ, который обозначил президент — накормить Россию в полной мере своими продуктами — он уже почти исполнен. Убежден, накормим и себя, и будем экономику повышать нашей страны за счет поставки другим.

Губернатор добавил, что 3 марта область посетил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Он посетил крупнейшие агрохолдинги региона, а также обсудил с местными чиновниками перспективу создания первого в России агротехнологического парка, где будут сочетаться новейшие технологии науки и производства.

Не забыл Городецкий отметить роль Бердска в аграрном хозяйстве России:

— Бердск занимает важное место в производстве ресурсов для приготовления добавок и средств по уходу за растениями. Вот в этом Бердск преуспевает. И я благодарен, что многие площадки инновационного развития именно в Бердске успешно развиваются.

Репортаж с соревнования дояров читайте в ближайшее время.

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