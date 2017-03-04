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С днем рождения! Мы любим тебя!

4 марта Евгению Валериевичу Антонову исполнилось 39 лет. В жизни девочек крошечных и старух поседевших есть мужчина особенный — он любим и безгрешен! Он единственный в мире! Он заменит любого! И на жизни пунктире нет другого такого! Он не спит темной ночью, если ты заболеешь… Он помочь тебе хочет, раз сама не умеешь… Он тебя защитит и согреет любовью! Он с тобою грустит, и смеется с тобою! Учит точным наукам, рисовать помогает… И тебя он, хитрюгу, всей душой обожает! Он поддержит, научит, и подскажет умело… Твои страхи озвучит, саму сделает смелой! В светлых чувствах признаться он тебе помогает! С миром ростом сравняться он тебе предлагает! Как знаком его запах, и рубашка, и шляпа… Обниму и шепну: «Я люблю тебя, Папа!» Жена и дочь

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С днем рождения! Мы любим тебя!

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [10:45]

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Курьер.Среда.Бердск

[10:45] С днем рождения! Мы любим тебя!

[07:05] Вы что творите?! Беспредел!

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Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

05 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 2.8 м.с.

Небольшая Облачность, ветер: южный, юго-восточный
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