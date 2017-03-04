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Мичуринский сельсовет, вы что творите!?
Власть Мичуринского сельсовета сделала из химзаводского озера снегоотвал! Беспредел! Блыцкий сказал, что вывозить снег ему больше некуда и бросил трубку!
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [07:05]
[10:45] С днем рождения! Мы любим тебя!
[07:05] Вы что творите?! Беспредел!
[03-03] В 1-й день Сельских игр
[10:45] С днем рождения! Мы любим тебя!
[07:05] Вы что творите?! Беспредел!
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