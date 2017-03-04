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Вы что творите?! Беспредел!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Мичуринский сельсовет, вы что творите!?

Власть Мичуринского сельсовета сделала из химзаводского озера снегоотвал! Беспредел! Блыцкий сказал, что вывозить снег ему больше некуда и бросил трубку!

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Вы что творите?! Беспредел!Вы что творите?! Беспредел!Вы что творите?! Беспредел!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 04 марта 2017 г. [07:05]

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Курьер.Среда.Бердск

[10:45] С днем рождения! Мы любим тебя!

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