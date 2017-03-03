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В 1-й день Сельских игр

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Валентина:

В 1-й день Сельских игр на «Метелице» и на «Веге».

На одном из фото наши пацаны-гиревики из Купино. Они будут выступать за область завтра и послезавтра.

Откуда только не приехали гости! Наверное, каждый зритель может увидеть на соревнованиях кого-то из земляков с малой родины.

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В 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игрВ 1-й день Сельских игр

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [18:50]

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Курьер.Среда.Бердск

[18:50] В 1-й день Сельских игр

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Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

05 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

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