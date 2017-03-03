В 1-й день Сельских игр на «Метелице» и на «Веге».

На одном из фото наши пацаны-гиревики из Купино. Они будут выступать за область завтра и послезавтра.

Откуда только не приехали гости! Наверное, каждый зритель может увидеть на соревнованиях кого-то из земляков с малой родины.

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