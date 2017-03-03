USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
В 1-й день Сельских игр на «Метелице» и на «Веге».
На одном из фото наши пацаны-гиревики из Купино. Они будут выступать за область завтра и послезавтра.
Откуда только не приехали гости! Наверное, каждый зритель может увидеть на соревнованиях кого-то из земляков с малой родины.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [18:50]
[18:50] В 1-й день Сельских игр
[18:50] Чиновница незаконно раздала госземлю родственникам и коллегам в Новосибирск...
[18:30] Запрягали коней и бегали с коромыслом воронежцы и ямальцы на Всероссийских ...
[18:50] В 1-й день Сельских игр
[18:50] Чиновница незаконно раздала госземлю родственникам и коллегам в Новосибирск...
[18:30] Запрягали коней и бегали с коромыслом воронежцы и ямальцы на Всероссийских ...
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный