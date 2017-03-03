Бывший начальник отдела имущества и земельных отношений администрации Ордынского района Новосибирской области подозревается в мошенничестве, сообщила в пятницу, 3 марта, старший помощник руководителя регионального управления СКР по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Следственный комитет по материалам, предоставленным региональным УФСБ России, возбудил уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела имущества и земельных отношений администрации Ордынского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

— По версии следствия, в период с февраля 2008-го по 2011 год подозреваемая, действуя в группе из числа неустановленных должностных лиц районной администрации, произвела незаконное отчуждение находящегося в государственной собственности земельного участка общей площадью более 84,6 тысяч кв. метров, стоимостью не менее 2 млн рублей. В дальнейшем данный участок был размежеван на 52 отдельных площадью не менее 12 соток каждый. А их распределили между сотрудниками администрации Ордынского района, их родственниками, а также другими лицами. В результате незаконной деятельности указанных лиц, государству в лице администрации Ордынского района был причинен ущерб на сумму не менее 2 млн рублей, — рассказала подробности Кулешова.

В ходе обысков, проведенных следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками УФСБ по местам проживания подозреваемой, а также иных лиц, были обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о преступной деятельности злоумышленников.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего и установление иных лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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