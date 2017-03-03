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Психически больной пациент напал на врача-психиатра в поликлинике №1 Бердска 28 февраля. Из ряда вон выходящий случай произошел в кабинете доктора во время приема.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [17:30]
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