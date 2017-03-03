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Прокат лыж закрыли из-за Всероссийских сельских игр в Бердске

В связи с тем, что на территории ФОК «Метелица» проходя соревнования в рамках VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, в указанное время прокат лыж временно будет закрыт. После завершения Игр прокат возобновится в прежнем режиме.

3 марта (пятница) с 7:30 до 16:00 4 марта (суббота) 8:00 – 19:30 5 марта (воскресенье) 7:30 до 14:30

Новости smi2.ru

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Прокат лыж закрыли из-за Всероссийских сельских игр в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [17:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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