В связи с тем, что на территории ФОК «Метелица» проходя соревнования в рамках VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, в указанное время прокат лыж временно будет закрыт. После завершения Игр прокат возобновится в прежнем режиме.

3 марта (пятница) с 7:30 до 16:00 4 марта (суббота) 8:00 – 19:30 5 марта (воскресенье) 7:30 до 14:30

Новости smi2.ru