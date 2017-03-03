Соревнования по гиревому спорту среди женщин открыли сегодня, 3 марта, финал VIII Всероссийских зимних спортивных сельских игр. Сильные представительницы слабого пола состязались в рывках гирь в четырех весовых категориях с разницей в пять килограммов: до 58 кг, до 63 кг, до 68 кг и выше 68 кг.

Гостей принимал большой зал ЦСК «Вега». География турнира обширная: от солнечного Крыма до Иркутской области. Представительниц Бердска в списках не оказалось, регион представляли тяжелоатлетки из Купинского района. Возраст участниц тоже разный: кто-то только оканчивает школу, кто-то перешагнул пятидесятилетний рубеж. У многих из них уже есть спортивные звания и награды с турниров разных уровней.

Видео Елены Меновщиковой

Задача гиревичек — поднять 16-килограммовый снаряд как можно большее число раз за 10 минут. Но судьи не только отсчитывают взмахи руки, но и следят за чистотой выполнения упражнений.

— Особо оценивается техника. Обращаем внимание на обязательную фиксацию гири вверху, то есть на секунду-полторы ее нужно зафиксировать, чтобы подъем засчитался. В начале и при смене рук один мах резрешен. Руки можно менять — один раз за данное время, — объяснил тонкости гиревого спорта Антон Бондаренко.

С берега Черного моря — в неприветливую сибирскую весну. Федор Фуглев завтра сам выйдет на помост в мужских соревнованиях, а сегодня поддерживает свою супругу Татьяну и воспитанницу, 22-летнюю Оксану Шувалову. Вспоминает, как третьеклассницей она пришла к нему на тренировки. Одно время девушка страдала от порока сердца, но гиревой спорт и бои без правил, в которых Оксана занимает призовые места, не оставили от болезни и следа.

С южного полуострова в город на Оби в финал сельских игр прилетели восемь спортсменов — гиревики и шахматисты. По словам Федора Михайловича, перепад температур и перевод стрелок сказываются на самочувствии делегатов, но встречей с Бердском они довольны.

— Погода в Крыме сейчас отличная, поэтому такой контраст! — делится впечатлениями тренер. -У нас плюс 20, а здесь снег, да и разница во времени ощущается. Тяжеловато конечно, но мы бывали и в худших условиях: в прошлом году ездили в Сан-Диего, так там вообще была разница в девять часов. А вообще у вас хорошо, дышится легко. Внук со мной приехал — из сугробов не вылазит.

В минимальном весе лучший результат, 205 поднятий, показала 34-летняя Ольга Постнова из Курганской области. Миниатюрная невысокая сельчанка в гиревом спорте оказалась случайно. Пришла в тренажерный зал укрепить мышцы, но ей предложили взять в руки гирю.

— У нас в команде гиревиков два мальчика и две девочки. Мы все вместе работаем, друг дргуа знаем. В промежутках между работой и семьей, а у меня двое детей, прибегаю маленечко поподнимать, — скромничает Ольга Постнова, победительница в весе до 58 кг.

По словам Ольги, в соперницах она хотела видеть жительниц Челябинской и Тюменской областей, но они оказались в других весовых категориях: «Если бы приехали те девочки, которых я ждала, то было бы тяжелее. Но можно сказать, это удача». Например, 24-летняя Светлана Уржумцева из Варламовского сельского поселения Челябинской области сегодня выступает со спортсменками до 63 кг. Как говорит тренер Светы, в окрестных деревнях приверженцам здорового образа жизни остается только тягать гири — другие направления там не развиты.

— Я живу в соседней деревне Попово, нас там человек триста. Тренироваться с ребятами начинали в своей деревне, а потом стали ездить в Варламово за 10 км. Летом на велосипеде добирались, бывало, что кто-то довозил, — вспоминает о начале спортивной карьеры 24-летняя Светлана. Еще в 2009 году ей удалось стать чемпионкой страны среди девушек младшего возраста, а на нынешних соревнованиях она снова лидирует — 216 рывков.

Тяжелая атлетика — травмоопасный спорт, но у опытных спортсменов растяжения и другие повреждения случаются не так часто. На такой случай у помостов дежурит спортивный врач. В профессии Сергей Мостовой из нОвосибирска уже 38 лет. Сегодня, рассказывает медик, во время разминки и соревнований к нему за помощью пришли восемь участников — двое парней, остальные — девушки. Беда у всех одна.

— Ссадины, срыв мозолей — ничего особенного, — заглядывает в свою тетрадь доктор. — Это самые характерные повреждения для этого вида спорта. Чаще всего такое случается именно у девушек, потому что у них нежная кожа.

Зрительские места заняли в основном близкие и земляки спортсменок. Но есть и бердчане, которые пришли поддержать гостей. Среди них замглавы Бердска по социальным вопросам Сергей Носов и начальник отдела физкультуры и спорта Светлана Ашихмина. Обладательницами призовых мест чиновники хотят видеть представительниц Новосибирской области.

— Патриоты Новосибирской области всегда болеют за своих. Хоть и говорим, что это спортивные состязания и всегда побеждает сильнейший, мы всегда хотим, чтобы наши были впереди. Но победы желаем всем, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Анатольевич.

В итоге лидерами в разных весовых категориях стали: Ольга Постнова (Курганская область), Светлана Уржумцева (Челябинская область), Оксана Зюзина (Воронежская область) и Мария Шмакова (Тюменская область). Уже завтра, 4 марта, красоту силы продемонстрируют мужчины.

Новости smi2.ru