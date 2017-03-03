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Владимир Путин провел две ночи в Сибири в походных условиях. По словам пресс-секретаря президента, он взял ради этого короткий отпуск.
Владимир Путин после нескольких рабочих встреч решил задержаться в Красноярске ради отдыха в лесу. Президент уже не в первый раз проводит свой отпуск в Сибири. Именно там он отметил свое 62-летие. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказывал, что Путин провел праздник «не в стационарных жилых условиях» — он отдыхал в 400 км от ближайшего населенного пункта.
Излюбленное занятие Путина в выходные — это рыбалка. Самой большой улов у него был в Туве в 2013 году. Тогда на крючок президента попалась щука весом 21 кг. Он пытался вытащить ее в течение трех минут и потом на радостях целовал свой трофей под прицелом фотокамер.
Видео РИА Новости
Пейзажи Тувы, очевидно, притягивают Владимира Путина. Именно здесь в 2009 году состоялась знаменитая брутальная фотосессия президента, в ходе которой его запечатлели верхом на коне с голым торсом.
По итогам ночевки в сибирской тайге стоит ждать похожих снимков, убежден политолог Дмитрий Тульчинский: «Я думаю, следующая фотография будет в обнимку с медведем или каким-то другим диким зверем, который преклоняется перед силой и духом нашего президента. Это, безусловно, нравится нашему электорату, почему бы и нет? Всем нравится здоровый и сильный президент».
Президент также любит экстремальный спорт, передает Ъ. В 2002 году он вместе с семьей катался на горных лыжах в Иркутской области, а через год совершил свой первый сплав по реке Чарыш на Алтае. Путин рассказывал, как удивил местных рыбаков, не ожидавших увидеть президента в реке. На вопрос, как он там оказался, глава государства, проплывая мимо, ответил, что спешит.
Перед выборами 2018 года Путину важно поддерживать свой имидж, отметил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Самый главный конкурент Владимира Путина в этой избирательной кампании — это сам Владимир Путин. Возникает опасность, что возраст начнет играть против него. Это демонстрация того, что лидер готов реагировать на какие-то неблагоприятные внешние обстоятельства. Ночь в тайге — не где-то там в подмосковной роще. Владимир Путин будет поддерживать имидж политика, который управляет агрессивной внешней средой, способен ее себе подчинять».
Владимир Путин активно отдыхает не только в полевых условиях. СМИ до сих пор вспоминают его тренировку с Дмитрием Медведевым в президентской резиденции Бочаров Ручей в Сочи. Политики тогда с утра устроили разминку на силовых тренажерах, а потом самостоятельно сделали барбекю.
Путин не занимается охотой. По его словам, ему нравится просто наблюдать за животными и принимать участие в научной работе.
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Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [15:15]
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