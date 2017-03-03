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640 000 наркоманов живут в России

Ситуация с распространением наркотиков в России остается тяжелой, растет число наркоманов среди несовершеннолетних, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Наркоситуация в стране по-прежнему характеризуется как тяжелая. В 2016 году совершено более 201 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято почти 22 тонны различных наркотиков», — сказал Патрушев на выездном заседании в Уральском федеральном округе.

«Общее количество наркопотребителей в стране не меняется на протяжении последних пяти лет и составляет 640 тысяч человек. При этом особо настораживает значительный, на 60%, рост потребителей наркотиков из числа несовершеннолетних», — добавил секретарь Совета безопасности РФ.

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640 000 наркоманов живут в России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [15:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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