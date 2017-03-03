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40 локальных котельных не будет в Бердске

На сайте Комбината бытовых услуг опубликована обновленная схема теплоснабжения Бердска. Схема представляет из себя девять книг, содержащих подробное описание модели теплоэнергетического комплекса города.

До 31 марта 2017 года КБУ принимает замечания и предложения по новому проекту схемы. Окончательно она будет утверждена только в апреле этого года.

Напомним, схему теплоснабжения приняли в 2013 году. Она предполагала строительство более 40 локальных котельных на территории Бердска взамен трех основных источников — котельных «Вега», «Новая» и частной ТГК-1. Схема вызывала множество споров еще на этапе принятия. Мнения разделились: одни считали, что строительство локальных газовых котельных невыгодно и нереально в нынешних экономических условиях, другие, наоборот, полагали, что новшество качественно улучшит жизнь горожан и позволит избежать колоссальных теплопотерь.

Но схему положено периодически обновлять. Администрация провела конкурс и выбрала подрядчика для актуализации документа. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», разработчик принципиально изменил схему.

Так, предлагается отказаться от идеи с децентрализацией и оставить основные теплоисточники. Локальная котельная появится только одна — в районе бердского лесхоза. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», к этому району идет слишком длинная труба, поэтому КБУ теряет достаточно много тепла. С появлением локальной котельной теплопотери существенно сократятся.

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40 локальных котельных не будет в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [14:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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