На сайте Комбината бытовых услуг опубликована обновленная схема теплоснабжения Бердска. Схема представляет из себя девять книг, содержащих подробное описание модели теплоэнергетического комплекса города.

До 31 марта 2017 года КБУ принимает замечания и предложения по новому проекту схемы. Окончательно она будет утверждена только в апреле этого года.

Напомним, схему теплоснабжения приняли в 2013 году. Она предполагала строительство более 40 локальных котельных на территории Бердска взамен трех основных источников — котельных «Вега», «Новая» и частной ТГК-1. Схема вызывала множество споров еще на этапе принятия. Мнения разделились: одни считали, что строительство локальных газовых котельных невыгодно и нереально в нынешних экономических условиях, другие, наоборот, полагали, что новшество качественно улучшит жизнь горожан и позволит избежать колоссальных теплопотерь.

Но схему положено периодически обновлять. Администрация провела конкурс и выбрала подрядчика для актуализации документа. Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск», разработчик принципиально изменил схему.

Так, предлагается отказаться от идеи с децентрализацией и оставить основные теплоисточники. Локальная котельная появится только одна — в районе бердского лесхоза. Как ранее писал «Курьер. Среда. Бердск», к этому району идет слишком длинная труба, поэтому КБУ теряет достаточно много тепла. С появлением локальной котельной теплопотери существенно сократятся.

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