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Мужчина, совершавший в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера на протяжении 10-ти лет, предстанет перед судом. Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.
СК по Москве завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего Александра Сологуба. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов).
По версии следствия, Александр Сологуб, работая в должности массажиста в одном из санаторных учреждений, расположенных на юге Москвы, наладил доверительные отношения с малолетними детьми и неоднократно совершал в отношении них иные действия сексуального характера. Установлено, что мужчина совершал противоправные действия на протяжении 10 лет.
В ходе проведенных обысков по месту жительства массажиста обнаружены видеозаписи порнографического содержания с изображением малолетних девочек в возрасте от четырех до семи лет.
В рамках расследования были назначены и проведены медицинская, комплексная сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-лингвистические экспертизы, выводы которых позволили следствию изобличить вину мужчины по всем инкриминируемым ему 26 эпизодам.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [14:20]
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