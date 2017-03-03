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Главаря вооруженной банды 6 лет искала полиция Новосибирска

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области направлено в суд уголовное дело в отношении 37-летнего новосибирца, обвиняемого в создании устойчивой вооруженной группы и совершенных в ее составе преступлениях.

Помимо создания банды фигуранту инкриминируется участие в серии вооруженных разбойных нападений, вымогательств, грабежей и краж в отношении граждан, а также незаконному обороту оружия и наркотических средств.

Как сообщили сегодня, 3 марта, в управлении МВД по Новосибирской области, деятельность банды была пресечена в декабре 2010 года. Пятерых ее участников в момент совершения ими очередного разбойного нападения задержали сотрудники управления уголовного розыска при силовой поддержке спецназа полиции. Главарь банды, которому удалось скрыться, был объявлен в федеральный розыск.

В январе 2016-го разыскиваемый был задержан сотрудниками полиции на территории Кемеровской области по подозрению в совершении квартирной кражи, однако при задержании предъявил поддельный паспорт на чужое имя. Подозреваемый был осужден за совершение кражи и помещен в исправительное учреждение.

В дальнейшем было установлено, что осужденный отбывает наказание под чужим именем и в действительности является находящимся в федеральном розыске главарем банды. Как выяснили сотрудники полиции, 37-летний житель Новосибирска, разыскиваемый на протяжении 6 лет, скрывался под разными именами на территории Новосибирской, а затем и Кемеровской области. В соседнем регионе злоумышленник организовал еще одну преступную группу, специализирующуюся на квартирных кражах.

В ходе расследования уголовного дела был проведен большой объем работы по установлению в действиях обвиняемых признаков совершения преступлений в составе организованной вооруженной группы (банды).

Всего в ходе документирования преступной деятельности фигурантов доказана их причастность к 11 эпизодам преступной деятельности на территории Новосибирска. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 2 млн рублей. В ходе обысков сотрудники полиции изъяли в автомобилях злоумышленников и по местам их жительства боевой и травматический пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, две рации, наручники, резиновые палки.

Организатору вооруженной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации – ч. 1 ст. 209 (Бандитизм), ч. 4 ст. 158 (Кража), ч. 4 с. 162 (Разбой), ч. 3 ст. 163 (Вымогательство), ч. 3 ст. 222 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в суд.

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Главаря вооруженной банды 6 лет искала полиция Новосибирска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [14:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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