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Владимир Городецкий посетит площадки соревнований VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр, которые проходят в Бердске.
Губернатор примет участие в открытии соревнований механизаторов по технике вождения трактора, а также конкурса дояров – операторов доильных аппаратов в субботу, 4 марта.
Соревнования механизаторов начнутся на главной площади Бердска в 9.00. Соревнования дояров пройдут ДК «Родина» с 10.00. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», доить будут пластмассовых коров, которых уже привезли во Дворец культуры.
Владимир Филиповч в интервью «Курьер. Среда. Бердск» обещал болеть за сборную Новосибирской области.
справка
Новосибирская область впервые удостоена почётного права – провести на своей территории финальные старты Всероссийских зимних сельских спортивных игр. В состязаниях принимают участие около 1000 спортсменов-сельчан из 56 субъектов Российской Федерации. В программу VIII Всероссийских зимних сельских спортивных игр включены восемь видов спорта: лыжные гонки, полиатлон, гиревой спорт, шахматы, шашки, соревнования среди спортивных семей, механизаторов и дояров.
Игры проводятся в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» и Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [13:50]
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