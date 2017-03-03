Россиянин Дмитрий Сомов, пропавший в четверг в открытом море на юге Таиланда во время сноркелинга (вид плавания под водой с маской, дыхательной трубкой и ластами — прим. ТАСС), найден живым и в ближайшее время будет доставлен на сушу. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

По его словам, инцидент с группой российских туристов произошел в четверг в Андаманском море в районе острова Рача Ной. «Четверо мужчин из РФ занимались сноркелингом, но из-за сильного подводного течения их неожиданно начало разносить в разные стороны», — рассказал дипломат.

Он отметил, что троим туристам удалось сразу выбраться на поверхность и дождаться помощи. «Они скинули балласт, отрезали буй и смогли дать о себе знать находящимся неподалеку лодкам», — говорит Владимир Соснов.

Судьба же четвертого туриста, 49-летнего Дмитрия Сомова долгое время оставалась неизвестной. В его поисках были задействованы местная морская полиция и военные.

«Сегодня утром Сомова в открытом море подобрал рыбак. Посольство России выражает большую благодарность всем тем, кто участвовал в поисках и спасении нашего соотечественника», — рассказал дипломат.

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