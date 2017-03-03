О развитии городского парка культуры и отдыха рассказала депутатам директор ГЦДиК Елена Исламова. В 2016 году главное место досуга бердчан заметно преобразилось. Однако в планах еще несколько шагов к его улучшению.

Так, по словам Исламовой, после частичной реконструкции в парке появились новые дорожки, водопровод, освещение, туалет, урны и скамейки. Силами бизнесменов на территории парка возвели две спортивных площадки — для стритбола и фитнеса под открытым небом.

Летом в парке работало 17 индивидуальных предпринимателя, крупнейшим из которых является компания «Атика-С». Ей принадлежат многочисленные аттракционы парка. С появлением в Бердске этой компании, парк стал получать дополнительные доходы, улучшился внешний вид развлекательной зоны, оценила Исламова.

В 2016 году доходы парка составили 1,5 млн рублей, а расходы — 940 000 рублей. Разницу потратили на ремонт туалетов и костюмерной ГДК, а также текущий ремонт и баннерную продукцию.

Всего с 2013 по 2016 года на развитие парка выделено 5,4 млн рублей из бюджета. Однако вложено в парк гораздо больше — благодаря частным инвестициям.

— Остаются невыполненными работы по реконструкции танцевальной площадки, которая сегодня требует капитального ремонта. Не выполнены работы по установке ограждения парка и по строительству круглогодичного семейного кафе, — отметила Елена Ивановна.

Проблемным остается и вопрос озеленения парка. Средств на улучшение его ландшафта, по словам Исламовой, не выделено. Напомним, несколько лет назад парк заключил договор с ботаническим садом СО РАН на поставку растений для высадки. Но на реализацию дендропроекта в бюджете просто нет денег.

Депутат Елена Белова вспомнила, как менялся городской парк. Сначала это был лиственный лес, состоящий, в основном, из тополей. Предполагалось, что тополя будут частично заменять на более благородные деревья. Но власть приняла кардинальное решение — срубить сразу весь лес, надеясь на скорейшее обновление ландшафта. Но быстрого воплощения дендропроекта не вышло. Поэтому по сей день парк выглядит голым и пустым.

По оценке Беловой, проект «заморожен», так как помимо денег на растения необходимо выделить финансирование на капитальный водовод, теплое помещение и туалеты для персонала.

— Предлагаю до 1 августа разработать план мероприятий по развитию городского парка. То, что у нас красятся лавочки — это мероприятия по содержанию парка, а не по развитию. Давайте рассмотрим заново: что нам нужно? Танцплощадка, ограждение… Часть, конечно, выполнена. Фонтан есть. Но нужен проект развития, — подчеркнула Елена Викторовна.

Депутат Елена Бороздина предположила, что этот план развития останется на бумаге, как и концепция развития «Пятое время года», срок которой истек в 2016 году.

— Данная концепция предполагала 45 млн рублей на 4 года. По факту парк получил всего 5 млн. О чем мы можем сейчас говорить? Любой план мероприятий предполагает затраты. Может, сначала стоит выйти на бюджетный комитет и посмотреть, есть у нас деньги? — заявила Бороздина.

— Любые деньги предусматриваются под что-то, — парировала Белова.

Большинством голосов депутаты рекомендовали разработать новую концепцию обновления парка до августа 2017 года.

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