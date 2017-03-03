На молодёжный бал, который пройдет в Бердске 4 марта, «записалось» около 60 человек. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала Елена Гусева, ведущий специалист по работе с молодежью ОДМ.

— Этот достаточно, поскольку помещение небольшое, а бал подразумевает танцы, кружение. Мы рассчитывали человек на 50-70. Люди все еще идут за билетами, — отметила сотрудник отдела по делам молодежи.

По ее словам, даже не обязательно уметь танцевать полонез и мазурку. Распорядитель бала перед каждым танцем показывает его движения, рассказывает об истории танца. Кроме того, желающим пойти на бал преподали уроки танцев — хореограф из школы №2.

— Танцы будут предельно простые. Мы акцентируем внимание на создание атмосферы бала. Поэтому даже совсем не танцующие смогут окунуться в необычный антураж, — рассказала Гусева.

А для этого обязательна соответствующая одежда: девушки, если не в кринолинах, то в вечерних платьях «в пол», мужчины — в белых рубашках и темных брюках. Между танцами будут выступать ансамбли и солисты. Оборудуют специальную фотозону, где каждый сможет запечатлеть себя в бальном наряде.

По оценке Елены Гусевой, такая форма досуга работающей молодежи, как балы, завоевывает в Бердске все большую популярность. Первый бал провели в феврале 2016 года и посвятили его 300-летию Бердска. Нынешний приурочили к 80-летию Новосибирской области.

— После этого были очень хорошие отзывы. Ребята постоянно звонят, спрашивают, когда будет следующий бал. Вот организовали в марте. А перед Новым годом проведем бал-маскарад. Поклонников все больше — работаем по нарастающей. Будем искать большие залы и проводить балы чаще, — рассказала Елена Гусева.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», танцевальный вечер организуют в целях возрождения русских балов и исторических традициях Российского государства.

Бал рассчитан на студентов, работающую молодёжь и молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. Организаторы полагают, что это своеобразная пропаганду культуры общения в молодёжной среде, расширение кругозора.

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