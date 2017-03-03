Новосибирский губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о мерах по укреплению дисциплины при выполнении указов президента РФ. Виновных в срыве поручений накажут. Министерство транспорта уже получило предупреждение.

Распоряжение опубликовано 3 марта. Документ подготовлен «в целях укрепления исполнительской дисциплины, активизации деятельности структурных подразделений администрации губернатора, областных исполнительных органов государственной власти по исполнению правовых актов и поручений президента РФ, правительства РФ, правовых актов и поручений губернатора».

Губернатор решил «повысить ответственность» подчиненных, следует из распоряжения. Городецкий, в частности, обязал министра транспорта Сергея Титова «принять неукоснительные меры по повышению исполнительской дисциплины при исполнении» указов и поручений президента и регионального правительства.

Департамент контроля и документационного обеспечения администрации губернатора должен разработать методические рекомендации об исполнении поручений и следить за срывом сроков.

Первый вице-губернатор Юрий Петухов отныне должен учитывать «исполнительскую дисциплину» чиновников, которых собираются как-либо поощрить. «Разработать методические рекомендации об алгоритме действий при привлечении к дисциплинарной ответственности < …> за неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых актов и поручений», — также сказано в распоряжении.

Кроме того, Городецкий персонально обязал своих замов Анатолия Соболева и Александра Титкова сообщить, когда областную госпрограмму развития культуры приведут в соответствии с федеральной политикой в этой сфере, а также, когда все муниципалитеты перейдут на работу по принципу «одного окна». Эти поручения, по информации Тайги.инфо, президент давал еще в 2015 и 2012 году, соответственно.

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