USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева, член совета директоров Газпромбанка Илья Елисеев заявил, что расследование не имеет под собой реальных оснований.
«Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны», — цитирует заявление Елисеева РБК.
«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — говорится в заявлении Ильи Елисеева.
Ранее ФБК направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова.
Фонд предложил возбудить дело по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки). Согласно заявлению, в августе 2010 года Усманов передал земельный участок с домом, расположенный в подмосковном селе Знаменское, Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Фонд, как указывается в заявлении, «организован и управляется Дмитрием Медведевым». В заявлении приведена и оценочная стоимость переданного фонду имущества — 5 млрд руб.
В обращении в СКР в частности говорилось, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Илья Елисеев, а гендиректором — другой однокурсник премьера Алексей Четвертков.
Генеральный директор АО «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который, по данным ФБК, является двоюродным братом Дмитрия Медведева, заявил, что расследование фонда Навального — это «вымысле и фольклор». По его словам, «со стороны указанного лица [Дмитрия Медведева] он не получал ни помощи, ни помех». «Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства, я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания. Это вымысел и фольклор», — заявил Андрей Медведев.
Свое расследование ФБК опубликовал 2 марта 2017 года. В нем Навальный назвал Елисеева одним из наиболее приближенных лиц к главе правительства. По данным фонда, Елисеев возглавляет фонд «Дар», фонд «Соцгоспроект», управляет агрокомплексом «Мансурово» и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области. Елисееву, говорилось в расследовании, также принадлежит кипрский офшор Furcina, на который оформлены две морские яхты, стоимостью $16 млн.
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [12:15]
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска
[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева
[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.
Снег, ветер: южный
|
Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.
Облачно, ветер: южный