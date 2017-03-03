Один из фигурантов расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о «тайной недвижимости» премьер-министра Дмитрия Медведева, член совета директоров Газпромбанка Илья Елисеев заявил, что расследование не имеет под собой реальных оснований.

«Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны», — цитирует заявление Елисеева РБК.

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований», — говорится в заявлении Ильи Елисеева.

Ранее ФБК направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Медведева и бизнесмена Алишера Усманова.

Фонд предложил возбудить дело по ст. 290 УК (получение взятки) и ст. 291 (дача взятки). Согласно заявлению, в августе 2010 года Усманов передал земельный участок с домом, расположенный в подмосковном селе Знаменское, Фонду поддержки социально значимых государственных проектов. Фонд, как указывается в заявлении, «организован и управляется Дмитрием Медведевым». В заявлении приведена и оценочная стоимость переданного фонду имущества — 5 млрд руб.

В обращении в СКР в частности говорилось, что председателем наблюдательного совета фонда является однокурсник Медведева по юрфаку ЛГУ Илья Елисеев, а гендиректором — другой однокурсник премьера Алексей Четвертков.

Генеральный директор АО «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который, по данным ФБК, является двоюродным братом Дмитрия Медведева, заявил, что расследование фонда Навального — это «вымысле и фольклор». По его словам, «со стороны указанного лица [Дмитрия Медведева] он не получал ни помощи, ни помех». «Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства, я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания. Это вымысел и фольклор», — заявил Андрей Медведев.

Свое расследование ФБК опубликовал 2 марта 2017 года. В нем Навальный назвал Елисеева одним из наиболее приближенных лиц к главе правительства. По данным фонда, Елисеев возглавляет фонд «Дар», фонд «Соцгоспроект», управляет агрокомплексом «Мансурово» и другими сельскохозяйственными предприятиями в Курской области. Елисееву, говорилось в расследовании, также принадлежит кипрский офшор Furcina, на который оформлены две морские яхты, стоимостью $16 млн.

Новости smi2.ru