В Новосибирске направлено в суд уголовное дело об обманутых дольщиках, сообщили сегодня, 3 марта, в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора столицы Сибири утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Новосибирск Строй Монтаж» Рашида Шевцова.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба юридическим лицам путем обмана при отсутствии признаков хищения), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений в особо крупном размере).

По версии следствия, с 25 апреля 2005 года по 31 декабря 2010 года Шевцов от имени общества заключил с гражданами и юридическими лицами договоры о строительстве многоэтажных жилых домов, расположенных в г. Новосибирске по улицам Бориса Богаткова и Учительская.

Он осуществлял строительство многоквартирных домов с нарушением условий договоров об инвестиционной деятельности и долевого участия, не используя все собранные на эти цели деньги «дольщиков».

Шевцов похитил таким образом у 289 лиц свыше 355,5 млн рублей. И распорядился по своему усмотрению, а незначительную часть потратил на строительство жилых домов для создания видимости исполнения обязательств и привлечения новых инвесторов.

По делу заявлено гражданских исков на общую сумму более 287 млн рублей. Суд наложил арест на имущества обвиняемого на сумму почти 7 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

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