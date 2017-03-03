Система общей подготовки специалистов, работающих в жилищно-коммунальном хозяйстве Новосибирской области, продолжает совершенствоваться, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы внедрения независимой оценки профессиональной квалификации в отраслевой системе жилищного хозяйства в связи с началом действия с 1 января 2017 года Федерального закона №238-ФЗ от 03.07.2016 «О независимой оценке профессиональных квалификаций» специалисты обсудили в правительстве региона 2 марта в ходе конференции.

Замгубернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, принявший участие в обсуждении, подчеркнул, что сегодня создается система профессиональной квалификации, поэтому перед работодателями стоит задача определения кадрового потенциала по отраслям.

«Вопросы подготовки и повышения квалификации кадров особенно актуальны для сферы ЖКХ в сельских территориях, – отметил Сергей Сёмка. – Активно формируется оценка системы квалификации в жилищно-коммунальной отрасли, и эта система будет включать как оценку специалистов, так и системную оценку образовательных учреждений».

Также в ходе конференции обсуждались вопросы развития национальной системы квалификаций и ее регионального аспекта на примере Новосибирской области, пути решения проблемы подготовки кадров для ЖКХ, система дополнительного профессионального образования в рамках реализации требований профстандартов и другие темы.

В Бердске, кстати, на базе БЭМК ведется подготовка кадров для жилищно-коммунальной отрасли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск»

справка

Новосибирская область стала пилотным регионом по внедрению национальной системы профессиональных квалификаций. Запланирована реализация пилотных проектов по созданию такой системы в Новосибирской области и ещё в 11 регионах Российской Федерации. Выбор субъектов для участия в программе был обоснован несколькими критериями, в числе которых имеющийся у регионов опыт работы по данному направлению, наличие экспертного сообщества, поддержка со стороны властей и непосредственно самих работодателей, а также географический фактор.

Независимая оценка квалификации – это процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, проведенная центром оценки квалификации в форме профессионального экзамена.

Новости smi2.ru