Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

Разбили головы водитель и пассажир ВАЗа в утреннем ДТП в Бердске

Ранним утром в четверг в центре Бердска произошло ДТП с пострадавшими.

2 марта в 6.25 у дома №14 по ул. Первомайская столкнулись «Тойота Виста Ардео» под управлением 27-летнего водителя и ВАЗ-2112, которым управлял 26-летний мужчина.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП пострадали водитель и 21-летний пассажир отечественного авто. У первого диагностировали травму головы и ушибы, второй получил черепно-мозговую травму.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы столкновения, в момент ДТП на одном из оживленных перекрестков Бердска образовалась пробка. Машины стояли как на ул. Комсомольской, так и на ул. Первомайской, по которой автомобилисты выезжают из Бердска на трассу М-52.

Новости smi2.ru

  • Тройное ДТП в Бердске: Toyota подрезала грузовик с алтайскими номерами (12)
  • Водитель «Лады» не разглядел красный свет и столкнулся с Niva Chevrolet на перекрестке в Бердске (10)
  • Четверо пострадали в ДТП c Nissan и пассажирской «газелью» в Бердске (3)
  • Тройное ДТП: Subaru врезался в трактор и микроавтобус на перекрестке в Бердске (34)
  • Три столкнувшиеся на мосту в Бердске машины парализовали движение по трассе М-52 (9)
Разбили головы водитель и пассажир ВАЗа в утреннем ДТП в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [11:35]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева

[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске

[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска

Все новости

[12:15] Персонаж расследования ФБК открестился от премьера Медведева

[12:00] Украл 355 млн рублей у дольщиков директор строительной фирмы в Новосибирске

[11:50] Оценят профпригодность специалистов ЖКХ Бердска


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -4 C°, ветер: 6.4 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 84%

03 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -6 C°, ветер: 6.7 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 46%, облачность: 87%

04 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -7 C°, ветер: 3.6 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 9%, облачность: 64%

05 марта 2017Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: