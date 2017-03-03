Ранним утром в четверг в центре Бердска произошло ДТП с пострадавшими.

2 марта в 6.25 у дома №14 по ул. Первомайская столкнулись «Тойота Виста Ардео» под управлением 27-летнего водителя и ВАЗ-2112, которым управлял 26-летний мужчина.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП пострадали водитель и 21-летний пассажир отечественного авто. У первого диагностировали травму головы и ушибы, второй получил черепно-мозговую травму.

Как сообщали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы столкновения, в момент ДТП на одном из оживленных перекрестков Бердска образовалась пробка. Машины стояли как на ул. Комсомольской, так и на ул. Первомайской, по которой автомобилисты выезжают из Бердска на трассу М-52.

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