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Библиотекарь и культработник ДК «Родина» получили почетные звания в Бердске

Депутаты проголосовали за присуждение звания «Почетный работник культуры Бердска» двум бердчанкам. Особого статуса удостоены начальник детского отдела ДК «Родина» Елена Хребтищева и замначальника ЦБС по библиотечному делу Инна Суворова.

Как рассказала начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, обе кандидатуры имеют множество наград областного и местного уровня, а также приличный стаж работы на культурном поприще.

— Детский отдел, возглавляемый Еленой Александровной, целенаправленно ведет работу по эстетическому воспитанию и развитию художественного самодеятельного творчества среди детей и подростков. Елена Александровна проводит воспитательную работу в коллективах и кружках, организует учебно-творческий процесс и концертную деятельность, — отметила Мокриенко.

Именно Хребтищева организовала конкурс хореографических коллективов «Зимние узоры» и разработала лагерную программу для одаренных детей «Созвездие талантов». Под началом Елены Александровны в Бердске проходят и ряд других фестивалей и творческих состязаний.

Гордится культура Бердска и Инной Суворовой. 26 лет она отдала библиотечному делу.

— Инна Валентиновна является инициатором и организатором читательского марафона «Большие гонки» для школ Бердска, Первого городского конкурса «Читатель года», акции «Книги, которые меня потрясли». Несколько лет она является организатором в Бердске международных акций «Тотальный диктант» и «БиблиоНочь», площадок Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно», областной просветительской акции «Парк Пушкина». Инна Валентиновна совместно с фондом «Родное слово» является организатором бесплатных для населения обучающих курсов «Уроки русского языка» и «Деловой русский язык», — перечислила заслуги Суворовой начальник отдела культуры.

Свои награды бердчанки получат в ближайшее время. Их кандидатуры одобрены не только депутатами, но и Советом директоров и учреждений культуры.

Кроме того, звание «Ветеран самодеятельной сцены» получат три участницы народного коллектива русской казачьей песни «Потомки Ермака»: Наталья Кругликова, Любовь Мелентьева и Ирина Решетникова. Все три бердчанки более 20 лет выступают в хоре и являются завсегдатаями концертов и фестивалей.

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Библиотекарь и культработник ДК «Родина» получили почетные звания в БердскеБиблиотекарь и культработник ДК «Родина» получили почетные звания в Бердске

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [11:25]

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Курьер.Среда.Бердск

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