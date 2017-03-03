Вечером вчера, 2 марта, к бердским дачникам, которые из-за заваленной снегом дороги не могут без проблем выехать в города, приезжала делегация чиновников из ЖКХ. Они выполнили свое обещание, данное бердчанам на встрече, прошедшей двумя часами раньше, по вопросу очистки дроги от снега.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Аргенская, организатор инициативной группы дачников, имеющая прописку в СНТ «Мечта», в тот момент проходило собрание постоянно живущих на дачах. Собралось около 40 человек.

— Мы друг друга поняли и решили сотрудничать, — охарактеризовала встречу с чиновниками Елена. — Сейчас мы сообща будем содержать и ремонтировать нашу дорогу.

Для начала дачники наймут роторный трактор на гусеничном ходу (другой не проедет). Предполагают оплатить его работу за свой счет. Все собравшиеся дачники согласились сбрасываться на прочистку дороги. От каждого получатся небольшие деньги. Но сделали предложение начальнику управления ЖКХ Владимиру Захарову: все-таки предусматривать в городском бюджете средства на содержание дороги, ведущей к дачам в районе водозабора, не только летом, но и зимой.

— Власть выделит определенную сумму, а мы будем добавлять. Все зависит от техники и времени работы, — прокомментировала Аргенская.

Дачники, говорит она, поверили Захарову, что называется дали шанс. И будут отслеживать, как он выполняет свои обещания.

— Мы 2 часа разговаривали. Он попросил нас о помощи, потому что сами пока не могут справиться. Пообещали, что будут делать снегозадержание, а на следующий год выставят на тендер содержание дороги. А без веры и жить невозможно, — высказалась активистка.

По ее мнению, власть почувствовала, что дачники — это сила, что они готовы активно отстаивать свои права. С ней, говорит, солидарны все, пришедшие в четверг на вечернее собрание. Но она опасается, как бы у власти не вошло в привычку обращать на дачников внимание только после угроз протестными акциями под окнами мэрии.

Дачники отменили митинг, который планировали провести на главной площади Бердска 3 марта. И посмотрят буквально в ближайшие дни, как выполняет свои обещания власть, признавшая свою вину за страдания живущих на дачах людей.

Напомним, что прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку действий (или бездействия) чиновников по содержанию дачной дороги. Ее результаты, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» будут озвучены на следующей неделе.

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