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Енисейской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения ООО «Авиакомпания «Икар» лицензионного законодательства. Об этом сообщило ведомство сегодня, 3 марта.
Установлено, что вопреки требованиям закона 29 декабря 2016 года ООО «Авиакомпания «Икар» допустила задержку рейса по маршруту Новосибирск – Пхукет продолжительностью 33 часа 52 минуты. Причиной задержки вылета явилась техническая неисправность запланированного к выполнению рейса воздушного судна и непредоставление авиакомпанией резервного самолета.
По результатам проверки Енисейской транспортной прокуратурой руководителю авиакомпании внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, в котором поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности виновных лиц.
Наряду с этим, в отношении юридического лица и должностного лица авиакомпании возбуждены административные производства по ч. 3 ст.14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией).
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [11:05]
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