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Ели с ул. Ленина «впали в кому» после пересадки в парк Бердска

Судьбой полувековых елей с улицы Ленина обеспокоены депутаты Бердска. На сессии 2 марта народные избранники спросили у директора Городского центра культуры и досуга Елены Исламовой, живы ли деревья после пересадки в парк.

Напомним, в 2015 году во время реконструкции улицы Ленина потребовалось убрать несколько елок, которые последние несколько десятилетий мирно произрастали возле отделения почты. Чтобы сохранить уникальные деревца, решено было пересадить их в городской парк культуры и отдыха. Но пересадка прошла не совсем удачно. После первого же ураганного ветра одно дерево упало, два других — накренилось. С тех пор вечно зеленые красавицы накрепко привязаны к земле.

— Сегодня ели находятся в состоянии, которое пока не позволяет определить, живые они или нет. Из десяти елей в прошлом году на двух появились новые, свежие иголки. На остальных практически все иголки опали, — констатировала Елена Ивановна.

По словам Исламовой, весной работники парка попытаются «подкормить» деревья. Если такая реанимация не сработает, и ели не оживут, то их придется удалять.

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Ели с ул. Ленина «впали в кому» после пересадки в парк Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:40]

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Курьер.Среда.Бердск

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