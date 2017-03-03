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3 марта свой День рождения отмечает большой друг редакции, модератор наших сайтов, гражданский журналист Ольга Назарова, она же Назарик.
Дорогая Олечка, от всей нашей пламенной души поздравляем Вас с Днем рождения! Добра, мира, терпения, радости, оптимизма, несмотря ни на что. Любви, успехов и удачи!
Для вас музыкальный подарок))) С весной, дорогая!
Новости smi2.ru
Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 03 марта 2017 г. [10:30]
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