3 марта свой День рождения отмечает большой друг редакции, модератор наших сайтов, гражданский журналист Ольга Назарова, она же Назарик.

Дорогая Олечка, от всей нашей пламенной души поздравляем Вас с Днем рождения! Добра, мира, терпения, радости, оптимизма, несмотря ни на что. Любви, успехов и удачи!

Для вас музыкальный подарок))) С весной, дорогая!

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